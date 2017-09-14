Тиллерсон: введение нефтяного эмбарго в отношении КНДР зависит от Китая

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Введение Советом Безопасности ООН нефтяного эмбарго в отношении КНДР трудно достижимо, поскольку этот вопрос главным образом зависит от Китая. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

"Наложить полное эмбарго на поставки нефти со стороны Совбеза ООН будет очень трудно", - сказал он, поскольку Китай является главным поставщиком углеводородов в КНДР.

"Я надеюсь, что Китай как великая страна, мировая держава, самостоятельно решит, будет ли прибегать к применению этого очень мощного инструмента, чтобы убедить Северную Корею пересмотреть свой нынешний путь в направлении к разработке оружия, изменить свой подход к диалогу и переговорам в будущем", - сказал он.

СБ ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, СБ ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.