МИД ФРГ: Западу следует ослабить санкции в случае размещения миротворцев ООН в Донбассе

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БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вновь указал на возможность поэтапного снятия санкций с России, и первый шаг может быть сделан после размещения миротворцев ООН в Донбассе. С соответствующим заявлением он выступил в интервью, которое было опубликовано в четверг изданием Spiegel Online.
"Предложение о постепенном ослаблении санкций в случае постепенной реализации "Минска" я делал уже давно. Просто нереалистично говорить, что сначала нужно выполнить эти соглашения на 100%, и только потом мы предпримем шаги. Устойчивое и долгосрочное перемирие было бы важным шагом. Для этого президент России Владимир Путин сделал предложение [о миротворцах в Донбассе], которое вносит значительные коррективы в позицию, которой он придерживался до сих пор", - отметил министр.
"В этой связи совет нам - ответить на данную инициативу. Теперь нам нужно быстро начать переговоры в Нью-Йорке. Если это [размещение миротворцев] удастся, если получится это быстро реализовать, то нам следовало бы, разумеется, тоже предпринять действия и ослабить санкции", - отметил министр.