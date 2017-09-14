США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело в четверг санкции против двух украинских компаний. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

По мнению американского минфина, украинские авиаперевозчики DART и Khors "помогали включенным в санкционные списки иранским и иракским авиаперевозчикам, предоставляя им свои самолеты и оказывая услуги". "Как Khors, так и DARTпомогали иранской Caspian Air и иракской Al-Naser Airlines закупать воздушные суда американского производства, а также обеспечивали [их] экипажем и предоставляли услуги", - говорится в заявлении.