Представитель США: референдум в Иракском Курдистане может привести к множеству проблем

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ТАСС, 14 сентября. Референдум о независимости Иракского Курдистана не имеет международной поддержки и может повлечь за собой множество проблем. Об этом заявил в четверг специальный представитель президента США Дональда Трампа при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк, передает телеканал Rudaw.
"Позиция участников коалиции [заключается в том], что сейчас неверное время для референдума", - сказал Макгурк, указав, что заявил об этом во время встречи с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани. Представители западных стран "предложили альтернативу референдуму во время встреч с Барзани" и подтвердили, что "международное сообщество не поддержит референдум", пояснил он.
Макгурк подчеркнул, что "необходимо продолжать диалог между Эрбилем и Багдадом" для поиска решения, так как США и их партнеры "заинтересованы в том, чтобы основное внимание уделялось борьбе с терроризмом". Он напомнил, что "координация между силами "пешмерга" и иракскими военными внесла значительный вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)" в Ираке. "Курдские власти должны ответить как можно скорее, если референдум пройдет, это вызовет множество проблем", - предупредил спецпредставитель Трампа. При этом Макгурк не раскрыл детали предложенного Барзани плана взамен референдума, указав, что он прорабатывался, в том числе с Багдадом.
Встреча Барзани с представителями США, Франции, Великобритании, Германии и ООН прошла на фоне обострившихся противоречий между Эрбилем и Багдадом. Парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора провинции Киркук Надж-ад-Дина Карима, выступавшего за проведение на территории провинции референдума о присоединении к курдской автономии Ирака. В администрации Киркука заявили, что не примут решение законодателей, считая его незаконным.