Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель США: референдум в Иракском Курдистане может привести к множеству проблем

Международная панорама
14 сентября, 21:06 UTC+3 ТАСС

По мнению спецпредставителя президента США при коалиции Бретта Макгурка, для поиска решения необходимо продолжать диалог между Эрбилем и Багдадом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Референдум о независимости Иракского Курдистана не имеет международной поддержки и может повлечь за собой множество проблем. Об этом заявил в четверг специальный представитель президента США Дональда Трампа при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк, передает телеканал Rudaw.

"Позиция участников коалиции [заключается в том], что сейчас неверное время для референдума", - сказал Макгурк, указав, что заявил об этом во время встречи с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани. Представители западных стран "предложили альтернативу референдуму во время встреч с Барзани" и подтвердили, что "международное сообщество не поддержит референдум", пояснил он.

Смотрите также

США выступают против референдума в Иракском Курдистане

Спецпредставитель Трампа: США выступают за перенос референдума в Иракском Курдистане

МИД Ирака: арабские страны единогласно отвергают референдум в Курдистане

Макгурк подчеркнул, что "необходимо продолжать диалог между Эрбилем и Багдадом" для поиска решения, так как США и их партнеры "заинтересованы в том, чтобы основное внимание уделялось борьбе с терроризмом". Он напомнил, что "координация между силами "пешмерга" и иракскими военными внесла значительный вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)" в Ираке. "Курдские власти должны ответить как можно скорее, если референдум пройдет, это вызовет множество проблем", - предупредил спецпредставитель Трампа. При этом Макгурк не раскрыл детали предложенного Барзани плана взамен референдума, указав, что он прорабатывался, в том числе с Багдадом.

Встреча Барзани с представителями США, Франции, Великобритании, Германии и ООН прошла на фоне обострившихся противоречий между Эрбилем и Багдадом. Парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора провинции Киркук Надж-ад-Дина Карима, выступавшего за проведение на территории провинции референдума о присоединении к курдской автономии Ирака. В администрации Киркука заявили, что не примут решение законодателей, считая его незаконным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
2
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
3
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
4
Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
7
Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама