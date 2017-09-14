Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по вопросу надежности продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

SEPT 27: @HouseScience to hold hearing on Kaspersky products & risks they pose to U.S. systems. Stay tuned for additional details. — Sci,Space,&Tech Cmte (@HouseScience) 13 September 2017

Комитет Палаты представителей запланировал слушания по этой теме на 27 сентября. "Комитет по науке, космосу и технологиям 27 сентября проведет слушания, посвященные продуктам Касперского и рискам, которые они представляют для систем США", - уточнил комитет в своем Twitter в среду. Законодатели рекомендовали заинтересованным лицам следить за дальнейшими новостями.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".