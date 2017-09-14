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Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы

Международная панорама
14 сентября, 22:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС

Как сообщает агентство, заседание состоится 27 сентября

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Глава компании "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский

Глава компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по вопросу надежности продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Комитет Палаты представителей запланировал слушания по этой теме на 27 сентября. "Комитет по науке, космосу и технологиям 27 сентября проведет слушания, посвященные продуктам Касперского и рискам, которые они представляют для систем США", - уточнил комитет в своем Twitter в среду. Законодатели рекомендовали заинтересованным лицам следить за дальнейшими новостями.

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"Лаборатория Касперского" на рынке программных продуктов США. Досье

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

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