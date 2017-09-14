Палата представителей США продлевает запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала продление мер, запрещающих американскому министерству обороны заключать какие-либо сделки с российской компанией "Рособоронэкспорт". Это положение вошло в пакет законопроектов о бюджете на 2018 финансовый год, который был принят нижней палатой.

Аналогичную норму Конгресс вводил и в 2017 финансовом году. Согласно тексту нынешнего законопроекта о военных ассигнованиях, входящего в бюджетный пакет, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам".

При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он, после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки, решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Однако ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники правительству Сирии, "российские вооруженные силы покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.

Помимо этого, уже на протяжении нескольких лет действует запрет на сотрудничество между министерствами обороны США и России, а в этом году Конгресс также распространил это ограничение на спецслужбы и военно-промышленные комплексы двух стран.