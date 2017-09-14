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Трамп вновь обвинил Иран в нарушении духа ядерной сделки

Международная панорама
14 сентября, 22:47 дата обновления: 14 сентября, 22:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Президент США назвал сделку по Ирану одной из худших сделок, который он когда-либо видел

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Иран в нарушении "духа сделки" по его ядерной программе. С такой позицией он выступил в четверг перед журналистами на борту своего самолета, который вылетел из штата Флорида, пострадавшего от разрушительного урагана "Ирма", в Вашингтон.

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"Я скажу одно: сделка по Ирану - одна из худших сделок, которые я когда-либо видел. Иран продолжает весьма жестоко нарушать дух соглашения. Мы не собираемся терпеть то, чем они занимаются", - отметил он. По мнению президента, соглашение по ядерной программе Ирана "не является справедливой сделкой с этой страной".

"Эта сделка, которая никогда не должна была заключаться, - указал американский лидер - Они нарушили столько различных элементов ... и дух соглашения". "Вы увидите, что я собираюсь делать, очень скоро, в октябре", - добавил глава государства.

Тем не менее вашингтонская администрация продлила в четверг срок смягчения введенных против Ирана санкций в рамках заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Но Вашингтон пока не принял решение о том, выйдут ли США из этого соглашения.

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