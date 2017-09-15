Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Руководитель и основной владелец "Лаборатории Касперского" готов ответить в Конгрессе США на инсинуации по поводу его компании и создаваемого ею антивирусного программного обеспечения. Об этом говорится в кратком письменном заявлении Евгения Касперского на английском языке, которое было передано в четверг корреспонденту ТАСС пресс-службой его компании.

"Я ценю и принимаю приглашение дать показания комитету по науке, космосу и технологиям Палаты представителей [Конгресса США]. И, если я в ускоренном порядке получу [американскую въездную] визу, то я с нетерпением ожидаю возможности публично ответить на утверждения, касающиеся моей компании и ее продукции", - отметил Евгений Касперский.

Он также разместил в своем Twitter фотографию приглашения на упомянутые слушания в нижней палате Конгресса, намеченные на 27 сентября. На этой фотографии ярким красным цветом по диагонали при помощи графического редактора написано на английском языке: "Предложение принято". В подписи к фотографии в том числе выражается надежда на скорое получение американской въездной визы.

I have accepted invitation to testify before US House of Representatives & address allegations about KL. Hope to get expedited visa. pic.twitter.com/Z24emERmnn — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 14 September 2017 ​

Затем глава компании опубликовал новую запись в Twitter на английском языке, в которой для описания происходящего использовал фразу "слухи относительно "Лаборатории Касперского".

.@neiljrubenking admits hacking in & stealing design docs. No :) Should you believe rumors about Kaspersky Lab? https://t.co/6mS81rWm6a — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 14 September 2017

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Администрация США 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Кроме того, российские власти охарактеризовали нынешние решения правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.