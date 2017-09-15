Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: Генпрокурор США подавал Трампу заявление об увольнении, однако тот его не принял

Международная панорама
15 сентября, 1:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС

При этом газета отмечает, что президент, в частности, оскорбил Сешнса и обвинил в нелояльности

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в мае этого года заявил министру юстиции, генпрокурору Джеффу Сешнсу, что тот должен подать в отставку из-за решения взять самоотвод от участия в разбирательстве приписываемых Москве попыток вмешательства в ход американской предвыборной кампании. Как сообщила в четверг газета The New York Times, министр после этого подал заявление об увольнении, однако Трамп его не принял.

Смотрите также
Белый дом

Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации Трампа

По данным издания, американский лидер, узнав о назначении минюстом спецпрокурора по расследованию в отношении РФ, вызвал Сешнса к себе в кабинет и жестко отчитал его. Как пишет газета, Трамп возложил вину за это на министра, утверждав, что именно его самоотвод привел к потере администрацией контроля над ходом разбирательства. The New York Times отмечает, что президент, в частности, назвал Сешнса "идиотом" и обвинил в нелояльности. Трамп также заявил, что назначение Сешнса на пост генпрокурора было одним из худших решений в его жизни и потребовал от министра уйти в отставку.

Сешнс, по сведениям источников газеты, после этого подал заявление об увольнении, однако советники Трампа смогли убедить президента не принимать его. Они указывали, что уход Сешнса создаст еще больше проблем, особенно в свете недавних отставок экс-главы ФБР Джеймса Коми и бывшего помощником президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Сешнс в свою очередь после этого признавался коллегам, что выговор, устроенный ему президентом, был самым уничижительным моментом в его карьере, сообщает The New York Times.

В июле глава Белого дома публично заявил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по РФ. При этом в Белом доме заявили, что глава государства продолжает доверять генпрокурору. Позднее в том же месяце Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что разочарован в Сешнсе, но пока не намерен его увольнять.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, а также назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его ключевые помощники неоднократно говорили о беспочвенности подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Флинн, Майкл Сешнс, Джефф Коми, Джеймс Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
4
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
7
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама