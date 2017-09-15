NYT: Генпрокурор США подавал Трампу заявление об увольнении, однако тот его не принял

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в мае этого года заявил министру юстиции, генпрокурору Джеффу Сешнсу, что тот должен подать в отставку из-за решения взять самоотвод от участия в разбирательстве приписываемых Москве попыток вмешательства в ход американской предвыборной кампании. Как сообщила в четверг газета The New York Times, министр после этого подал заявление об увольнении, однако Трамп его не принял.

По данным издания, американский лидер, узнав о назначении минюстом спецпрокурора по расследованию в отношении РФ, вызвал Сешнса к себе в кабинет и жестко отчитал его. Как пишет газета, Трамп возложил вину за это на министра, утверждав, что именно его самоотвод привел к потере администрацией контроля над ходом разбирательства. The New York Times отмечает, что президент, в частности, назвал Сешнса "идиотом" и обвинил в нелояльности. Трамп также заявил, что назначение Сешнса на пост генпрокурора было одним из худших решений в его жизни и потребовал от министра уйти в отставку.

Сешнс, по сведениям источников газеты, после этого подал заявление об увольнении, однако советники Трампа смогли убедить президента не принимать его. Они указывали, что уход Сешнса создаст еще больше проблем, особенно в свете недавних отставок экс-главы ФБР Джеймса Коми и бывшего помощником президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Сешнс в свою очередь после этого признавался коллегам, что выговор, устроенный ему президентом, был самым уничижительным моментом в его карьере, сообщает The New York Times.

В июле глава Белого дома публично заявил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по РФ. При этом в Белом доме заявили, что глава государства продолжает доверять генпрокурору. Позднее в том же месяце Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что разочарован в Сешнсе, но пока не намерен его увольнять.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, а также назначенный минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его ключевые помощники неоднократно говорили о беспочвенности подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.