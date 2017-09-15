Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: РФ и Белоруссия при проведении учений "Запад-2017" действуют траснпарентно

Международная панорама
15 сентября, 1:13 дата обновления: 15 сентября, 1:41 UTC+3

Официальный представитель минобороны США подполковник Мишель Балданза отметила, что Москва и Минск "пригласили иностранных наблюдателей на определенные этапы учений"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Пентагон признает, что Россия и Белоруссия "предприняли шаги, призванные обеспечить транспарентность" военных учений "Запад-2017". Об этом в четверг сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза.

Смотрите также

Военные маневры НАТО у границ России

"Россия провела брифинг по предстоящим учениям на заседании Совета Россия-НАТО, - перечислила эти шаги Балданза. - Белоруссия уведомила о "Западе-2017" в соответствии с Венскими соглашениями, указав, что масштабы учений не предполагают участия наблюдателей. Белоруссия также провела брифинги по "Западу-2017" на международных форумах. Обе страны пригласили иностранных наблюдателей на определенные этапы учений".

"Каждая страна имеет право проводить учения своих вооруженных сил, - заметила представитель Пентагона. - Мы ожидаем, что Россия и Белоруссия полностью выполнят все обязательства, взятые на себя в соответствии с действующими соглашениями по контролю над вооружениями и мерам доверия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
4
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
7
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама