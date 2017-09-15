Пентагон: РФ и Белоруссия при проведении учений "Запад-2017" действуют траснпарентно

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Пентагон признает, что Россия и Белоруссия "предприняли шаги, призванные обеспечить транспарентность" военных учений "Запад-2017". Об этом в четверг сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза.
"Россия провела брифинг по предстоящим учениям на заседании Совета Россия-НАТО, - перечислила эти шаги Балданза. - Белоруссия уведомила о "Западе-2017" в соответствии с Венскими соглашениями, указав, что масштабы учений не предполагают участия наблюдателей. Белоруссия также провела брифинги по "Западу-2017" на международных форумах. Обе страны пригласили иностранных наблюдателей на определенные этапы учений".
"Каждая страна имеет право проводить учения своих вооруженных сил, - заметила представитель Пентагона. - Мы ожидаем, что Россия и Белоруссия полностью выполнят все обязательства, взятые на себя в соответствии с действующими соглашениями по контролю над вооружениями и мерам доверия".