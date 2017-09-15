КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Об этом сообщило японское правительство с помощью системы экстренного оповещения J-Alert.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах. Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты.

Запущенная ракета КНДР упала ориентировочно в 2000 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Об этом заявил в пятницу на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Ракета пролетела над мысом Эримо и упала в воду примерно в 2000 км к востоку", - сказал он.

Данных о падении каких-либо объектов на территорию Японии, а также ущербе морскому транспорту в связи с запуском КНДР ракеты нет.

"Падения объектов на территории Японии, а также ущерба судам не зафиксировано", - сказал Суга.

Также сообщается, что запуск ракеты не повлиял на полеты самолетов. Однако железнодорожные компании временно остановили движение скоростных поездов в ряде районов на севере и северо-востоке страны.

По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии.

По данным японской системы экстренного оповещения Em-Net, которые передает местное телевидение, ракета была запущена в 06:57 по местному времени (00:57 мск). Спустя семь минут она вошла в воздушное пространство над территорией Японии и преодолела его за две минуты. По имеющимся данным, ракета упала в воду в 07:16 по местному времени (01:16 мск).