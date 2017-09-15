Военные Южной Кореи провели учения с применением баллистических ракет в Японском море

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ТАСС, 15 сентября. Южнокорейские военные провели учения с применением баллистических ракет в Японском море. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.
Ранее правительство Японии через систему экстренного оповещения населения J-Alert сообщило о ракетном пуске в КНДР.
Связаны ли эти события, не сообщается.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.