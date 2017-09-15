Военные Южной Кореи провели учения с применением баллистических ракет в Японском море

ТАСС, 15 сентября. Южнокорейские военные провели учения с применением баллистических ракет в Японском море. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

Ранее правительство Японии через систему экстренного оповещения населения J-Alert сообщило о ракетном пуске в КНДР.

Связаны ли эти события, не сообщается.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.