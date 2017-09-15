Экс-советник Трампа требует предать гласности свои показания в Конгрессе 26 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший советник Дональда Трампа в период его предвыборной кампании Роджер Стоун 26 сентября добровольно даст показания комитету по разведке нижней палаты Конгресса, который проводит разбирательство приписываемого команде республиканца сговора с Россией. Заседание комитета будет проходить в закрытом, а не открытом режиме, как настаивал Стоун. Об этом он сообщил в четверг в официальном заявлении, переданном телекомпании CNN.

"Я буду добровольно давать свидетельские показания комитету по разведке Палаты представителей 26 сентября. Все 20 членов комитета будут присутствовать на слушаниях. Хотя я в который раз призвал провести открытое заседание в целях обеспечения прозрачности, оно [заседание] запланировано в закрытом режиме", - подчеркнул Стоун.

Бывший советник Трампа требует обнародовать стенограмму предстоящих слушаний незамедлительно после их завершения. "Я в очередной раз попросил немедленно опубликовать стенограмму с тем, чтобы не допустить ошибки или дезинформации относительно моих показаний. Я с нетерпением жду возможности дать показания и стремлюсь исправить ряд неверных заявлений, сделанных членами комитета по поводу моих действий в 2016 году", - резюмировал Стоун.

Стоун в интервью газете The Washington Times, опубликованном 10 марта, признался в контактах с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, который в июне прошлого года взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Экс-советник Трампа подчеркнул, что беседа была "совершенно безобидной".

В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем НКДП электронную корреспонденцию и передали ее организация WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.