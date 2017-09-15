Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-советник Трампа требует предать гласности свои показания в Конгрессе 26 сентября

Международная панорама
15 сентября, 1:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС

Роджер Стоун не хочет допустить ошибки или дезинформации относительно своих показаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший советник Дональда Трампа в период его предвыборной кампании Роджер Стоун 26 сентября добровольно даст показания комитету по разведке нижней палаты Конгресса, который проводит разбирательство приписываемого команде республиканца сговора с Россией. Заседание комитета будет проходить в закрытом, а не открытом режиме, как настаивал Стоун. Об этом он сообщил в четверг в официальном заявлении, переданном телекомпании CNN.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

"Я буду добровольно давать свидетельские показания комитету по разведке Палаты представителей 26 сентября. Все 20 членов комитета будут присутствовать на слушаниях. Хотя я в который раз призвал провести открытое заседание в целях обеспечения прозрачности, оно [заседание] запланировано в закрытом режиме", - подчеркнул Стоун.

Бывший советник Трампа требует обнародовать стенограмму предстоящих слушаний незамедлительно после их завершения. "Я в очередной раз попросил немедленно опубликовать стенограмму с тем, чтобы не допустить ошибки или дезинформации относительно моих показаний. Я с нетерпением жду возможности дать показания и стремлюсь исправить ряд неверных заявлений, сделанных членами комитета по поводу моих действий в 2016 году", - резюмировал Стоун.

Стоун в интервью газете The Washington Times, опубликованном 10 марта, признался в контактах с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, который в июне прошлого года взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Экс-советник Трампа подчеркнул, что беседа была "совершенно безобидной".

В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем НКДП электронную корреспонденцию и передали ее организация WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство Японии: Силы самообороны не стали сбивать ракету КНДР
2
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
3
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
4
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
5
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
7
И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама