Военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты КНДР из района Пхеньяна

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ТАСС, 15 сентября. КНДР провела пуск ракеты в северо-восточном направлении из района Пхеньяна. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.
"Этим утром Северная Корея запустила неопознанную ракету в восточном направлении из окрестностей Пхеньяна", - привело агентство выдержку из заявления КНШ.
Ранее правительство Японии через систему экстренного оповещения населения J-Alert сообщило о ракетном пуске в КНДР. По имеющимся данным, ракета пролетела через район Хоккайдо в направлении Тихого океана.