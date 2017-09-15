Военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты КНДР из района Пхеньяна

ТАСС, 15 сентября. КНДР провела пуск ракеты в северо-восточном направлении из района Пхеньяна. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

"Этим утром Северная Корея запустила неопознанную ракету в восточном направлении из окрестностей Пхеньяна", - привело агентство выдержку из заявления КНШ.

Ранее правительство Японии через систему экстренного оповещения населения J-Alert сообщило о ракетном пуске в КНДР. По имеющимся данным, ракета пролетела через район Хоккайдо в направлении Тихого океана.