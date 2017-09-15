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Военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты КНДР из района Пхеньяна

Международная панорама
15 сентября, 1:49 UTC+3 ТАСС

Военные пока не определили тип запущенной ракеты

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 сентября. КНДР провела пуск ракеты в северо-восточном направлении из района Пхеньяна. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

"Этим утром Северная Корея запустила неопознанную ракету в восточном направлении из окрестностей Пхеньяна", - привело агентство выдержку из заявления КНШ.

Ранее правительство Японии через систему экстренного оповещения населения J-Alert сообщило о ракетном пуске в КНДР. По имеющимся данным, ракета пролетела через район Хоккайдо в направлении Тихого океана.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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