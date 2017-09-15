Запуск ракеты КНДР привел к временной остановке поездов в Японии

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Очередной запуск баллистической ракеты в КНДР, которая пролетела над территорией Японии, не повлиял на внутренние и международные авиарейсы. Об этом сообщили в пятницу два главных японских перевозчика All Nippon Airways и Japan Airlines.

Вместе с тем, по данным железнодорожной компании JR, ракетный запуск привел к временной остановке поездов, в том числе скоростных экспрессов Shinkansen, в ряде районов на севере и северо-востоке страны.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии.