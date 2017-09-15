Япония срочно созывает Совет национальной безопасности из-за запуска ракеты КНДР

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Япония в срочном порядке созывает Совет национальной безопасности из-за нового ракетного запуска КНДР. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы срочно созываем Совет нацбезопасности, на котором будут обсуждаться вся поступающая информация и пути возможного ответа [на ракетный запуск]", - отметил он. Суга также подчеркнул, что премьер-министру Синдзо Абэ, который в настоящее время находится с официальным визитом в Индии, обо всем докладывается в режиме реального времени.

В заседании Совета национальной безопасности страны примут участие, в частности, главы внешнеполитического и оборонного ведомств, а также вице-премьер Таро Асо, который, ввиду отсутствия главы правительства в стране, официально исполняет его роль.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. Запуск стал первым с момента принятия Советом Безопасности ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна.