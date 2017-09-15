Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония срочно созывает Совет национальной безопасности из-за запуска ракеты КНДР

Международная панорама
15 сентября, 2:22 дата обновления: 15 сентября, 2:36 UTC+3

На встрече будут обсуждаться пути возможного ответа действиям Пхеньяна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Япония в срочном порядке созывает Совет национальной безопасности из-за нового ракетного запуска КНДР. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Смотрите также
Здание министерства обороны Японии в Токио

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на фоне роста угрозы КНДР

"Мы срочно созываем Совет нацбезопасности, на котором будут обсуждаться вся поступающая информация и пути возможного ответа [на ракетный запуск]", - отметил он. Суга также подчеркнул, что премьер-министру Синдзо Абэ, который в настоящее время находится с официальным визитом в Индии, обо всем докладывается в режиме реального времени.

В заседании Совета национальной безопасности страны примут участие, в частности, главы внешнеполитического и оборонного ведомств, а также вице-премьер Таро Асо, который, ввиду отсутствия главы правительства в стране, официально исполняет его роль.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. Запуск стал первым с момента принятия Советом Безопасности ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна.

Смотрите также

Yonhap: запущенная КНДР ракета, вероятно, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув высоты 770 км

Запуск ракеты КНДР привел к временной остановке поездов в Японии

Япония заявила "жесткий" протест КНДР в связи с запуском ракеты

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство Японии: Силы самообороны не стали сбивать ракету КНДР
2
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
3
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
4
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
5
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
7
И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама