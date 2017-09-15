Yonhap: Южная Корея созывает Совет национальной безопасности из-за пуска КНДР

ТАСС, 15 сентября. Республика Корея проведет в пятницу заседание Совета национальной безопасности на фоне очередного ракетного пуска КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его информации, на нем будет председательствовать президент страны Мун Чжэ Ин.

Ранее о решении созвать Совет национальной безопасности заявили также в Японии.