Yonhap: Южная Корея созывает Совет национальной безопасности из-за пуска КНДР

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ТАСС, 15 сентября. Республика Корея проведет в пятницу заседание Совета национальной безопасности на фоне очередного ракетного пуска КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По его информации, на нем будет председательствовать президент страны Мун Чжэ Ин.
Ранее о решении созвать Совет национальной безопасности заявили также в Японии.