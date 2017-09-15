Япония считает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

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ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Япония считает, что КНДР в пятницу провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности заявил журналистам министр иностранных дел страны Таро Коно.
"Мы полагаем, что это была межконтинентальная баллистическая ракета", - приводит его слова телеканал NHK.
Отмечается, что сейчас речь может идти о ракете "Хвасон-12", последние испытания которой проходили 29 августа. Однако тогда дальность ее полета составила 2,7 тыс. км, а высота траектории достигала 550 км. Предположительно, более низкие показатели были связаны с тем, что над Японским морем не произошло отделение первой ступени с целью облегчения веса ракеты.