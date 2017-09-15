Правительство Японии: Силы самообороны не стали сбивать ракету КНДР

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Силы самообороны Японии не пытались сбить ракету КНДР, пролетевшую над территорией Японии. Об этом в пятницу сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Силы самообороны Японии не предпринимали действий по уничтожению ракеты", - подчеркнул он. Суга особенно подчеркнул, что "с самого момента запуска и до конца полета ракеты Силы самообороны страны контролировали ситуацию и вели слежение за ракетой", именно поэтому было принято решение не сбивать ее, поскольку прямой угрозы для территории Японии она не представляла.

Суга также привел уточненные данные по месту падения северокорейской ракеты. По его словам ракета КНДР упала в 2 200 км к востоку от мыса Эримо, пролетев над территорий северного японского острова Хоккайдо. Генеральный секретарь кабинета министров Японии отметил, что Токио продолжит тесное сотрудничество с международном сообществом, направленное на изменение провокационной политики Пхеньяна.

По мнению японской стороны, КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету, однако, вооруженные силы США считают, что Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты средней дальности.