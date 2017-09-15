Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Японии: Силы самообороны не стали сбивать ракету КНДР

Международная панорама
15 сентября, 3:13 дата обновления: 15 сентября, 3:30 UTC+3

Генеральный секретарь кабинета министров страны также привел уточненные данные по месту падения ракеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Силы самообороны Японии не пытались сбить ракету КНДР, пролетевшую над территорией Японии. Об этом в пятницу сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Силы самообороны Японии не предпринимали действий по уничтожению ракеты", - подчеркнул он. Суга особенно подчеркнул, что "с самого момента запуска и до конца полета ракеты Силы самообороны страны контролировали ситуацию и вели слежение за ракетой", именно поэтому было принято решение не сбивать ее, поскольку прямой угрозы для территории Японии она не представляла.

Суга также привел уточненные данные по месту падения северокорейской ракеты. По его словам ракета КНДР упала в 2 200 км к востоку от мыса Эримо, пролетев над территорий северного японского острова Хоккайдо. Генеральный секретарь кабинета министров Японии отметил, что Токио продолжит тесное сотрудничество с международном сообществом, направленное на изменение провокационной политики Пхеньяна.

По мнению японской стороны, КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету, однако, вооруженные силы США считают, что Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты средней дальности.

Смотрите также

Япония срочно созывает Совет национальной безопасности из-за запуска ракеты КНДР

Запуск ракеты КНДР привел к временной остановке поездов в Японии

Япония заявила "жесткий" протест КНДР в связи с запуском ракеты

 

 
 
 
 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
3
И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы
4
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
5
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
6
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
7
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
Темы дня
Новости партнеров
Реклама