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Пентагон: силы оппозиции передали войскам США воевавшего в Сирии боевика-американца

Международная панорама
15 сентября, 3:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, сентября. /ТАСС

Несколько дней назад боевик сдался вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии"

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Силы вооруженной оппозиции Сирии передали воевавшего в республике на стороне экстремистов боевика-американца Вооруженным силам (ВС) США. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Как он уточнил, этот боевик сдался несколько дней назад вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которую поддерживают американские ВС. "СДС передали силам США американского гражданина, который сдался им 12 сентября или около того", - заявил официальный представитель Пентагона. По его словам, "этот гражданин США на законных основаниях удерживается личным составом министерства обороны в качестве лица, о котором известно, что он был участником боевых действий на стороне противника".

Рэнкин-Гэллоуэй отказался раскрывать имя схваченного боевика и уточнить, где именно его держат. "Другой информации [на этот счет] мы не предоставляем", - пояснил представитель военного ведомства США.

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