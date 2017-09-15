Переговоры по Венесуэле продолжатся в Доминикане 27 сентября

ТАСС, 15 сентября. Переговоры об урегулировании политического кризиса в Венесуэле, в которых принимают участие представители правительства и оппозиции этой южноамериканской страны, продолжатся в Санто-Доминго 27 сентября. Об этом заявил журналистам в четверг президент Доминиканской Республики Данило Медина, выступающий на переговорах в качестве посредника.

"В среду встреча прошла хорошо, а сегодня - еще лучше. Мы продвинулись в определении повестки по ситуации в Венесуэле", - сообщил президент Доминиканы, заявление которого приводит телеканал Telesur. По его словам, в дальнейшем к диалогу в качестве посредников присоединятся Мексика, Чили, Боливия, Никарагуа и, вероятно, еще две страны.

Представители властей и оппозиции на протяжении двух дней находились в Санто-Доминго по приглашению Медины для обсуждения возможности возобновления диалога. Переговоры проходили за закрытыми дверями в здании МИД. О том, общались делегации напрямую или исключительно через посредников, информации нет. В среду переговоры длились четыре часа, в четверг - более десяти.

Прогресс достигнут

Каракас на встрече представляли председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес и ее брат, глава столичного муниципалитета Либертадор Хорхе Родригес. "Мы достигли прогресса по важным вопросам повестки", - заявил Родригес журналистам, покидая здание МИД.

От оппозиции в переговорах принимали участие, в частности, председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес.

Посредником между властями Венесуэлы и оппозицией, помимо Медины, выступает бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Ранее оппозиция заявляла, что не пойдет на возобновление диалога с правительством до тех пор, пока не будет выполнен ряд условий. В их числе - освобождение политических заключенных, назначение даты президентских выборов, которые должны пройти в 2018 году, и уважение решений парламента, большинство мест в котором принадлежит оппозиционной коалиции "Блок демократического единства".

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.