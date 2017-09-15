США призывают РФ и Китай продемонстрировать КНДР неприемлемость ракетных пусков

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американская администрация призывает Россию и Китай сделать конкретные шаги, призванные продемонстрировать КНДР неприемлемость продолжения ею испытательных ракетных пусков. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером письменном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Китай поставляет Северной Корее основные объемы ее нефти. Россия является крупнейшим работодателем, применяющим подневольную северокорейскую рабочую силу. Китай и Россия должны указать, предприняв собственные прямые действия [в отношении КНДР], что не переносят эти безрассудные ракетные пуски", - утверждает шеф американской дипломатии.