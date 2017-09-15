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Эксперт: в связи с новым испытанием у КНДР появляются возможности удара по району Гуама

Международная панорама
15 сентября, 4:51 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, сентября. /ТАСС
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ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. КНДР в связи с проведением в пятницу нового испытания баллистической ракеты расширила свои возможности удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены военные объекты США. Такое мнение выразил в эфире телеканала NHK бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода.

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"Поскольку траектория полета была такой же, как во время запуска в прошлом месяце, высока вероятность, что это была ракета "Хвасон-12". Тогда по каким-то причинам, она не достигла желаемой дистанции, и новое испытание было связано с намерением подтвердить ее реальные возможности. Северная Корея предупреждала о запуске в сторону Гуама, расстояние до которого составляет 3,4 тыс. км. Таким образом, у нее появился военный потенциал [для этого]", - сказал он.

КНДР 15 августа провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Она пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.

В середине августа, как сообщало агентство ЦТАК, военные КНДР представили лидеру страны Ким Чен Ыну план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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