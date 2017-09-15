Премьер Австралии считает новый ракетный пуск КНДР признаком эффективности санкций

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СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл считает новый ракетный пуск КНДР "признаком отчаяния Пхеньяна по поводу того, что принятые недавно Советом Безопасности ООН более жесткие санкции работают".
Беседуя в пятницу с журналистами, австралийский премьер выразил несогласие с мнением о том, что нарастающее международное экономическое давление на Пхеньян повышает угрозу для Японии. Назвав новый ракетный пуск "очередным безрассудным преступным деянием северокорейского режима, который угрожает стабильности региона и всего мира", Тёрнбулл подчеркнул, что "никто не хочет войны на Корейском полуострове, и если Ким Чен Ын ее начнет и проведет атаку на США или одного из их союзников, то он, по сути, распишется под посланием самоубийцы".