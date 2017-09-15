Трамп подписал принятую Конгрессом резолюцию, осуждающую "группы ненависти"

ТАСС, 15 сентября. Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию с осуждением "групп ненависти", которые стояли за трагическими событиями в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в августе этого года. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы государства.

"Я рад сегодня подписать [резолюцию]. Будучи американцами, мы осуждаем последние акты насилия в Шарлотсвилле и выступаем против ненависти, нетерпимости и расизма во всех их формах", - цитирует его слова телеканал ABC.

Во вторник Палата представителей Конгресса единогласно одобрила ранее принятую Сенатом резолюцию, призывающую Трампа "осудить растущее число экстремистов, поддерживающих антисемитизм, ксенофобию и идеи превосходства белой расы". Авторы резолюции охарактеризовали произошедшее в Шарлотсвилле как "акт внутреннего терроризма" и призвали генпрокурора США Джеффа Сешнса начать расследование преступлений, совершенных праворадикальными группировками.

Документ был принят в связи с событиями в Шарлотсвилле, где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения местных властей демонтировать статую генерала Роберта Ли, воевавшего на стороне Конфедерации в Гражданской войне. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

Президент ранее также назвал события в Шарлотсвилле актом терроризма, однако обвинил в эскалации насилия обе стороны конфликта. По его словам, "есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость". Это заявление противоречило позиции большинства СМИ и лидеров Демократической и Республиканской партий, которые возложили вину за произошедшее только на защитников памятника. Противники Трампа обрушились на него с резкой критикой, обвинив его в симпатиях к правым радикалам.