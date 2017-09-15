Минобороны Японии: возможностей ракеты КНДР достаточно, чтобы достичь Гуама

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Возможностей ракеты КНДР, которая была запущена в пятницу, достаточно, чтобы достичь тихоокеанского острова Гуам, где расположены военные объекты США. Об этом заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Она пролетела расстояние, более чем достаточное для того, чтобы достигнуть Гуама", - сказал он.

По словам главы японского оборонного ведомства, он также провел в пятницу телефонный разговор со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, обсудив ситуацию на Корейском полуострове. В частности, стороны подтвердили необходимость оказания видимого давления на Пхеньян.

КНДР 15 августа провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.

В середине августа агентство ЦТАК сообщило, что военные КНДР представили лидеру страны Ким Чен Ыну план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.