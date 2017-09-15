Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: в Далласе демонтировали памятник генералу армии конфедератов

Международная панорама
15 сентября, 5:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС

Монумент весом более 6 тонн увезли на окраину города

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Далласа (штат Техас) в четверг демонтировали памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли (1807-1870), располагавшийся в одном из городских парков. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

Галерея
6 фото
© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

По ее данным, демонтажу подверглась стоявшая на пьедестале четырехметровая статуя, изображающая генерала на лошади. Памятник весом более 6 тонн был воздвигнут в 1936 году.

Городской совет Далласа проголосовал за снос статуи, находившейся в парке, который также назван в честь генерала Ли, на прошлой неделе. Памятник был демонтирован с помощью башенного крана, после чего его перевезли на одну из ныне недействующих авиационных баз на окраине города. Как ожидается, памятник будет находиться там до тех пор, пока власти не примут решение о его дальнейшей судьбе.

В последний месяц в США развернулась масштабная кампания по сносу памятников деятелям Конфедерации. Поводом для нее послужили события в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения властей демонтировать статую генерала Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

После этого в стране вновь разгорелись острые дискуссии вокруг целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов, которая существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор на территории США насчитывается около 700 памятников конфедератам, которые многие считают символами расизма. За последний месяц множество таких статуй подверглись актам вандализма. При этом несколько памятников конфедератам в ряде штатов были демонтированы по решению местных властей.

Смотрите также

Дональд Трамп резко осудил снос памятников конфедератам в США

Вице-президент США назвал свержение памятников попыткой стереть часть истории

В США снесли памятник судье, из-за решения которого темнокожие не могли иметь гражданство

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
3
В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные научные достижения
4
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
5
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама