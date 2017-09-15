Fox: в Далласе демонтировали памятник генералу армии конфедератов

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Далласа (штат Техас) в четверг демонтировали памятник генералу армии Конфедерации Роберту Ли (1807-1870), располагавшийся в одном из городских парков. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, демонтажу подверглась стоявшая на пьедестале четырехметровая статуя, изображающая генерала на лошади. Памятник весом более 6 тонн был воздвигнут в 1936 году.

Городской совет Далласа проголосовал за снос статуи, находившейся в парке, который также назван в честь генерала Ли, на прошлой неделе. Памятник был демонтирован с помощью башенного крана, после чего его перевезли на одну из ныне недействующих авиационных баз на окраине города. Как ожидается, памятник будет находиться там до тех пор, пока власти не примут решение о его дальнейшей судьбе.

В последний месяц в США развернулась масштабная кампания по сносу памятников деятелям Конфедерации. Поводом для нее послужили события в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения властей демонтировать статую генерала Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

После этого в стране вновь разгорелись острые дискуссии вокруг целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов, которая существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор на территории США насчитывается около 700 памятников конфедератам, которые многие считают символами расизма. За последний месяц множество таких статуй подверглись актам вандализма. При этом несколько памятников конфедератам в ряде штатов были демонтированы по решению местных властей.