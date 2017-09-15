Администрация США поддержала законопроект о прекращении оказания помощи палестинцам

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американская администрация поддерживает подготовленный в Конгрессе США законопроект, предусматривающий приостановку оказания помощи палестинским властям до отказа ими от практики выплаты денежных средств семьям лиц, виновных в нападениях на израильтян. Об этом сообщила в четверг вечером корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Администрация Трампа решительно поддерживает [так называемый] "Акт имени Тейлора Форса", являющийся следствием политики произведения выплат террористам и их семьям, проводимой Палестинской национальной администрацией и Организацией освобождения Палестины, - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства. - Президент [США Дональд] Трамп ставил вопрос о необходимости свертывания всех частей этой программы, поощряющей насилие против израильских и американских граждан, на встречах с президентом Махмудом Аббасом в мае как в Вашингтоне, так и в Вифлееме".

Исполнительная ветвь власти США "внимательно следит" за продвижением означенного законопроекта на Капитолийском холме и настроена на "работу с Конгрессом" по мере обретения этим документом "своей окончательной формы", подчеркнула американский дипломат.

Судя по данным американской печати, законопроект пользуется поддержкой большинства и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса. В случае его одобрения обеими палатами Конгресса и подписания Трампом палестинцы лишатся порядка $400 млн в год, выделяемых на различные программы помощи Вашингтоном. Из-под действия законопроекта, названного по имени убитого в Израиле в 2016 году палестинским экстремистом американского гражданина, предполагается вывести только некоторые виды гуманитарной помощи.