Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Южной Кореи пригрозил КНДР тотальным уничтожением в ответ на новые провокации

Международная панорама
15 сентября, 6:53 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 15, сентября. /ТАСС

Мун Чжэ Ин считает, что в сложившейся ситуации диалог с Пхеньяном невозможен

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил ее полным уничтожением. Об этом лидер страны заявил в ходе заседания в Сеуле Совета национальной безопасности.

Отметив, что КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты в нарушение резолюций СБ ООН, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "диалог [с Пхеньяном] в такой ситуации невозможен".

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника [США], мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить [Север] до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил президент.

Смотрите также

Президент Южной Кореи подписал указ о выполнении новых санкций СБ ООН в отношении КНДР

МИД Южной Кореи и Госдеп обсудили совместный ответ на ракетный пуск КНДР

Республика Корея запустила две баллистические ракеты

Президент Южной Кореи выступил против размещения в стране ядерного оружия

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
2
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
3
В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные научные достижения
4
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
5
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
6
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
7
И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама