Генпрокурор Венесуэлы сообщил об угрозах в свой адрес из-за расследования хищений

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ТАСС, 15 сентября. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб в четверг заявил, что ему поступали угрозы из-за расследований дел о хищении бюджетных средств.
"После телеэфира я получил звонок, один из таких, когда не знаешь, кто звонит", - сказал он, выступая на заседании Конституционной ассамблеи, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de television. По словам генпрокурора, звонивший сказал ему, что, "если он будет также продолжать с [расследованием, касающимся] нефтеносного пояса Ориноко", его найдут мертвым.
В конце августа Сааб сообщил, что Генпрокуратура расследует возможное хищение почти $200 млн при заключении государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela контрактов на разработку месторождений в бассейне реки Ориноко. По его словам, ведомство выявило, что как минимум 10 договоров были заключены с наценкой до 230%.
По мнению Сааба, ответственность за хищение лежит в том числе на его предшественнице Луисе Ортеге Диас, смещенной с должности в начале августа. Как считает генпрокурор, она знала о нарушениях, но ничего не предпринимала.
После отставки Ортега Диас, выражавшая несогласие с действиями исполнительной власти, покинула территорию Венесуэлы, несмотря на судебный запрет. Верховный суд наложил ограничительную меру в конце июня, когда вызвал ее для дачи показаний по подозрению в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".