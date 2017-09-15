Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-премьер Японии призвал усилить текущие санкции против КНДР

Международная панорама
15 сентября, 7:24 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, сентября. /ТАСС

Таро Асо заявил, что нынешние санкции не дают никакого эффекта и не влияют на Пхеньян

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Санкции, которые приняты против КНДР, не имеют должного эффекта, поэтому необходимо их усиление. Такое мнение в пятницу в свете нового ракетного пуска Пхеньяна выразил вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо.

Смотрите также

Премьер-министр Японии назвал неприемлемым и недопустимым новый пуск КНДР

Минобороны Японии: возможностей ракеты КНДР достаточно, чтобы достичь Гуама

Главы МИД Японии и США обсудили ракетный запуск КНДР

"Эффекта [от санкций] не происходит. И поэтому сейчас высказывается мнение, что их надо сделать еще более жесткими", - отметил он.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Она пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
2
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
3
В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные научные достижения
4
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
5
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
6
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
7
И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама