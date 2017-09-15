Вице-премьер Японии призвал усилить текущие санкции против КНДР

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Санкции, которые приняты против КНДР, не имеют должного эффекта, поэтому необходимо их усиление. Такое мнение в пятницу в свете нового ракетного пуска Пхеньяна выразил вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо.

"Эффекта [от санкций] не происходит. И поэтому сейчас высказывается мнение, что их надо сделать еще более жесткими", - отметил он.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Она пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.