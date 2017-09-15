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Генсек НАТО потребовал глобального ответа на новый ракетный запуск КНДР

Международная панорама
15 сентября, 8:45 UTC+3 ТАСС

Йенс Столтенберг назвал запуск ракеты очередным безрассудным нарушением резолюций ООН

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ТАСС, 15 сентября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко 

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осудил запуск КНДР баллистической ракеты и призвал к глобальной реакции.

Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.

"Запуск ракеты КНДР - это очередное безрассудное нарушение резолюций ООН, грубое нарушение международного мира и безопасности, что требует глобального ответа", - говорится в заявлении.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. По данным южнокорейских военных, запуск осуществлен из района Пхеньяна. Она пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория полета достигала высоты 770 км.

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