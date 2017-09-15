Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вступило в силу решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении РФ

Международная панорама
15 сентября, 9:00 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 15, сентября. /ТАСС

Как поясняет Совет ЕС, черный список был пересмотрен

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Решение Совета Евросоюза о продлении на полгода срока действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины вступило в силу. Текст постановления опубликован в пятницу в Официальном журнале ЕС.

Смотрите также

Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens

Это финальный этап брюссельского административного процесса: политический вердикт о продлении санкций был вынесен 6 сентября Комитетом постоянных представителей Евросоюза, а 14 сентября его формально утвердил Совет ЕС.

"14 сентября 2017 года Совет продлил на шесть месяцев ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - следует из заявления сообщества.

Как поясняет Совет ЕС, черный список был пересмотрен. "Совет удалил четырех умерших людей из списка лиц, на которые распространяются эти ограничительные меры. Кроме того, после слияния трех внесенных в список организаций эти компании были удалены из списка, организация, в которую они были объединены, была добавлена в список для сохранения существующего уровня санкций. В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 лицам и 38 организациям", - говорится в документе.

Сообщество каждые полгода продлевает санкции в отношении России без обсуждения. 4 августа Евросоюз расширил санкционный список против РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. Санкции были распространены еще на три физических и три юридических лица. Всем, кто числится в черном списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.

ЕС начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита России и ЕС, приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
2
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
3
Шестилетний российский ребенок скончался в Норвегии в результате врачебной ошибки
4
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
5
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
6
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
7
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама