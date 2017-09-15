Вступило в силу решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении РФ

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Решение Совета Евросоюза о продлении на полгода срока действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины вступило в силу. Текст постановления опубликован в пятницу в Официальном журнале ЕС.

Это финальный этап брюссельского административного процесса: политический вердикт о продлении санкций был вынесен 6 сентября Комитетом постоянных представителей Евросоюза, а 14 сентября его формально утвердил Совет ЕС.

"14 сентября 2017 года Совет продлил на шесть месяцев ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - следует из заявления сообщества.

Как поясняет Совет ЕС, черный список был пересмотрен. "Совет удалил четырех умерших людей из списка лиц, на которые распространяются эти ограничительные меры. Кроме того, после слияния трех внесенных в список организаций эти компании были удалены из списка, организация, в которую они были объединены, была добавлена в список для сохранения существующего уровня санкций. В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 лицам и 38 организациям", - говорится в документе.

Сообщество каждые полгода продлевает санкции в отношении России без обсуждения. 4 августа Евросоюз расширил санкционный список против РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. Санкции были распространены еще на три физических и три юридических лица. Всем, кто числится в черном списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.

ЕС начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита России и ЕС, приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.