La Stampa: доходы террористов ИГ сократились в пять раз за два года

СМИ: в Париже вооруженный ножом мужчина напал на военногоПроисшествия 15 сентября, 9:37
Рогозин считает, что при желании Овечкин смог бы сыграть за сборную на Олимпиаде-2018Спорт 15 сентября, 9:37
"Ъ": кабмин обсудит введение налога для AliExpress, Amazon и eBayЭкономика и бизнес 15 сентября, 9:35
Величкин: СКА на данный момент собрал все лучшее в российском хоккееСпорт 15 сентября, 9:29
КНДР испытала баллистическую ракету, способную достичь ГуамаМеждународная панорама 15 сентября, 9:26
Детсад в Новосибирске выплатит 3 млн рублей за моральный вред родителям погибшей девочкиСибирь 15 сентября, 9:24
Глава FIS: политическая ситуация негативно влияет на продажи билетов на Олимпиаду-2018Спорт 15 сентября, 9:06
Парламент Перу выразил вотум недоверия правительству страныМеждународная панорама 15 сентября, 8:32
Google всемогущий: как поисковая сеть изменила мирЭкономика и бизнес 15 сентября, 8:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Доходы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), самопровозглашенного халифата на территории Ирака и Сирии, сократились в пять раз за два года. Об этом в пятницу пишет издание La Stampa.
Как указывает газета, приводя данные аналитического центра IHS Markit, с $80 млн в 2015 году поступления в "казну" ИГ упали до $16 млн в 2017 году. Основная причина заключается в стремительной потери территории: от 250 тыс. кв км с населением 10 млн человек под контролем ИГ остается менее четверти. Кроме того, с утратой территории и в результате бомбардировок иракских и сирийских вооруженных сил были разрушены или отбиты месторождения нефти, добыча и продажа которой - один из источников доходов террористов. Документы, обнаруженные после освобождения Мосула и других городов, помогли понять финансовую систему и бюрократию террористов, которые организованы как в настоящем государстве, пишет La Stampa.
О финансовом кризисе ИГ свидетельствует и то, что на остающихся подконтрольных ИГ территориях введена собственная валюта в монетах, реализованных в золоте, серебре и меди, которые продаются по завышенному курсу.
Как предупреждает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заседание которой недавно прошло в Риме, утрачивая подконтрольную территорию, ИГ переводит деньги за рубеж, в том числе для финансирования терактов в Европе. Часть денег вывозится через Ливан и Турцию по каналам незаконной миграции, а также при помощи посредников через системы денежных переводов и небольшие ближневосточные банки, пишет La Stampa.