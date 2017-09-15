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La Stampa: доходы террористов ИГ сократились в пять раз за два года

Международная панорама
15 сентября, 9:44 UTC+3 РИМ РИМ 15, сентября. /ТАСС

Поступления в "казну" террористов упали с $80 млн в 2015 году до $16 млн в 2017 году

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РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Доходы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), самопровозглашенного халифата на территории Ирака и Сирии, сократились в пять раз за два года. Об этом в пятницу пишет издание La Stampa.

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© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

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Как указывает газета, приводя данные аналитического центра IHS Markit, с $80 млн в 2015 году поступления в "казну" ИГ упали до $16 млн в 2017 году. Основная причина заключается в стремительной потери территории: от 250 тыс. кв км с населением 10 млн человек под контролем ИГ остается менее четверти. Кроме того, с утратой территории и в результате бомбардировок иракских и сирийских вооруженных сил были разрушены или отбиты месторождения нефти, добыча и продажа которой - один из источников доходов террористов. Документы, обнаруженные после освобождения Мосула и других городов, помогли понять финансовую систему и бюрократию террористов, которые организованы как в настоящем государстве, пишет La Stampa.

О финансовом кризисе ИГ свидетельствует и то, что на остающихся подконтрольных ИГ территориях введена собственная валюта в монетах, реализованных в золоте, серебре и меди, которые продаются по завышенному курсу.

Как предупреждает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заседание которой недавно прошло в Риме, утрачивая подконтрольную территорию, ИГ переводит деньги за рубеж, в том числе для финансирования терактов в Европе. Часть денег вывозится через Ливан и Турцию по каналам незаконной миграции, а также при помощи посредников через системы денежных переводов и небольшие ближневосточные банки, пишет La Stampa.

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