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Власти Каталонии направили письмо премьеру и королю Испании с призывом к диалогу

Международная панорама
15 сентября, 9:59 UTC+3 МАДРИД 15 сентября. МАДРИД 15, сентября. /ТАСС

В письме предлагается договориться, как каталонцы могут провести референдум о независимости

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МАДРИД 15 сентября. /ТАСС/. Каталонские власти направили письмо председателю правительства Испании Мариано Рахою и королю Филиппу VI с призывом к диалогу для урегулирования ситуации в автономном сообществе. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RAC 1.

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По ее информации, под посланием подписались глава Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также мэр Барселоны Ада Колау. В письме предлагается договориться, как каталонцы могут провести референдум о независимости. По мнению региональных властей, плебисцит необходим, чтобы "услышать голос граждан".

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который Мадрид считает незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.Власти страны уже обжаловали решения сепаратистов в Конституционном суде. Несмотря на это, Пучдемон утверждает, что плебисцит состоится. Мадрид настаивает на обратном.

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Персоны
Рахой, Мариано Пучдемон, Карлес Филипп VI (король Испании)
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