МИД Казахстана: де Мистура отметил важность поддержки переговоров в Астане и Женеве

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Специальный посланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступает за продолжение переговоров в Астане и отмечает важность поддержки женевского формата. Об этом заявил в пятницу директор Департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"14 сентября состоялись встречи главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова со странами-гарантами, на которых они подчеркнули важность данного раунда и астанинского процесса, - сказал он. - В частности, на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, спецпосланник отметил важность астанинского процесса и неоценимую поддержку женевским переговорам".

"В Астане сейчас обсуждаются практические вопросы, направленные на снижение уровня насилия "на земле", что в последующем оказывает очень большую поддержку женевским переговорам, - отметил дипломат. - Мы все прекрасно понимаем, что без "Женевы" мир не наступит на сирийской земле. Де Мистура отметил важность продолжения переговоров в Астане".