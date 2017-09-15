Упрощенным режимом поездок в ЕС воспользовались почти 250 тыс. украинцев

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Около 250 тыс. граждан Украины воспользовались упрощенным режимом поездок в страны Европейского союза, который начал действовать с 11 июня текущего года.
Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на открытии ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" ("YES"), которая проводится в 14-й раз.
"Почти четверть миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС", - сказал глава государства. Порошенко сообщил, что Украина восстанавливает свою экономику и инфраструктуру, которая становится "неотъемлемой частью европейской континентальной экономики". "Наша задача стать восточной границей европейской цивилизации. Мы движемся вперед к ассоциации с Шенгенской зоной, присоединению к таможенному союзу ЕС и энергетическому союзу ЕС", - заявил президент.
Глава государства отметил, что Киев хочет в координации со странами Европы двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО. Порошенко также отметил, что за восемь месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Европой увеличился на треть.