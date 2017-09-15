Reuters: Гарвард отозвал приглашение информатору WikiLeaks

ТАСС, 15 сентября. Руководство Гарвардского университета, которое ранее обратилось к информатору организации WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннингу с просьбой прочитать ряд лекций, решило отозвать приглашение. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Я теперь думаю, что пригласить Мэннинга было ошибкой, и я беру за нее ответственность", - приводит агентство слова Дугласа Элмендорфа, декана Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди (факультета Гарвардского университета, готовящего специалистов в области государственной службы - прим. ТАСС).

Reuters отмечает, что приглашение было отозвано после того, как директор ЦРУ Майк Помпео отказался от запланированного выступления в Гарварде, узнав, что Мэннинг будет читать лекции в этом университете. Помпео назвал информатора WikiLeaks предателем Америки.

В среду стало известно, что информатор организации WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннинг и бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер приглашены читать лекции в Институте политических наук при Гарвардском университете в штате Массачусетс.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году за то, что передал Wikileaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. В том же году он заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола. 17 января этого года администрация уходящего президента США Барака Обамы объявила о смягчении наказания информатору WikiLeaks, который в мае вышел на свободу.