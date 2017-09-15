Председатель ОБСЕ заявил, что запуски ракет угрожают интересам народа КНДР

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Ракетные запуски КНДР ставят под угрозу интересы северокорейского народа. Об этом заявил в пятницу глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Решительно осуждаю новый запуск ракет КНДР. Продолжение безответственных провокаций ставит под угрозу интересы северокорейского народа", - написал он на своей странице в Twitter.

Firmly condemn latest #DPRK missile launch; continued irresponsible provocations endanger interests of Northkorean people. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 15 September 2017

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.