Председатель ОБСЕ заявил, что запуски ракет угрожают интересам народа КНДР

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ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Ракетные запуски КНДР ставят под угрозу интересы северокорейского народа. Об этом заявил в пятницу глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.
"Решительно осуждаю новый запуск ракет КНДР. Продолжение безответственных провокаций ставит под угрозу интересы северокорейского народа", - написал он на своей странице в Twitter.
Firmly condemn latest #DPRK missile launch; continued irresponsible provocations endanger interests of Northkorean people.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 15 September 2017
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.