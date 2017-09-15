МИД КНР: Китай готов активно содействовать переговорам в Астане по Сирии

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Китайские власти осознают задачи проходящего в Астане диалога по Сирии и готовы активно содействовать его продвижению. Об этом в пятницу заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Цель переговоров в Астане - прекращение кровопролития в Сирии. Это важный формат в дополнение к консультациям в Женеве. Китайская сторона неизменно считает, что сирийский вопрос необходимо решать только путем политических методов - это единственный реальный выход из ситуации, сложившейся в этой стране", - отметила она.

"Мы надеемся, что очередной раунд диалога в Астане ознаменуется позитивными результатами. Китай поддерживает любые политические методы, способные найти выход из кризисной ситуации в Сирии. В свою очередь мы готовы оказать свое активное содействие", - подчеркнула дипломат.

Очередная международная конференция по Сирии завершается в пятницу в Астане. Перед итоговым пленарным заседанием участники проведут двусторонние консультации.

Ранее в ходе переговоров упоминалась возможность привлечь к участию в последующем раунде диалога, который запланирован на октябрь, в качестве стран-наблюдателей Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Ливан.