Правительство Перу уйдет в отставку после объявленного ему парламентом вотума недоверия

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ТАСС, 15 сентября. Правительство Перу, включая премьер-министра Фернандо Савалу, уйдет в отставку после того, как Конгресс (парламент) страны выразил вотум недоверия членам кабинета министров. Как сообщило в пятницу агентство EFE, депутаты приняли это решение по инициативе партии "Народная сила" (НС), которая располагает абсолютным большинством в законодательном органе южноамериканской страны.
Дебаты насчет объявления вотума недоверия правительству продолжались более семи часов. По итогам голосования 77 депутатов поддержали инициативу фракции НС, 22 высказались против, а 16 - воздержались. В соответствии с действующим законодательством, президенту страны Педро Пабло Кучински предстоит в течение 72 часов сформировать новый состав правительства.
К объявлению вотума недоверия привело в Перу продолжающееся длительное время противостояние парламента и правительства. Ранее парламентское большинство уже добивалось отставки трех министров. На этот раз фракция НС объявила, что намерена добиваться ухода с поста главы министерства образования Марилу Мартенс. Одной из причин этого стала продолжающаяся в стране бессрочная забастовка профсоюзов преподавателей, которые выступают против продвигаемой правительством реформы, касающейся, в частности, оплаты труда учителей в зависимости от стажа работы.
Вице-премьер Савала заявила, выступая перед депутатами парламента, что не может согласиться с требованием законодателей снять с поста Мартенс. После этого в законодательном органе состоялось голосование, по итогам которого объявлен вотум недоверия Савале и возглавляемому им кабинету министров.
Фракцию НС в перуанском парламенте возглавляет Кейко Фухимори, дочь отбывающего тюремное наказание экс-президента Перу Альберто Фухимори. На прошедших в прошлом году президентских выборах она вместе с Кучински претендовала на высший государственный пост, но по итогам голосования проиграла с очень небольшим разрывом. Однако в результате парламентских выборов партия Фухимори заняла абсолютное большинство мест в Конгрессе. По мнению наблюдателей, это существенно осложнило работу президента страны и его команды.