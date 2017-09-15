Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ведут бой с диверсантами на учениях "Запад-2017" в Белоруссии

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МИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Участники учений "Запад-2017" на полигонах Белоруссии отрабатывают действия по поиску и уничтожению диверсионных разведывательных групп условного противника. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства обороны республики.
Поиск отрядов условного противника ведется на участке местности Дретунь. В операции задействованы белорусские вертолеты Ми-8 и российские Ми-24. Также ведется авиационная поддержка войск, выделенных для борьбы с диверсантами. В это же время подразделения сил специальных операций выполняют поставленные задачи "по усилению охраны участка государственной границы".
Также экипажи самолетов ВВС Белоруссии и ВКС России отрабатывают вопросы пресечения доставки легкомоторной авиацией оружия и боеприпасов в районы действия незаконных вооруженных формирований.
В операции по ликвидации диверсантов задействованы десантно-штурмовые и разведывательные подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые занимаются изоляцией районов действия противника, а также ведут поиск тайников врага.
В Глубокском районе Витебской области силы территориальной обороны отрабатывают задачи по охране важных объектов и борьбе с диверсантами. Одновременно осуществляется наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах и двух участках местности Белоруссии и трех полигонах России. В учениях принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.