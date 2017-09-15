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Вучич заявил, что полноправное членство в ЕС - приоритет Сербии

Международная панорама
15 сентября, 12:01 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 15, сентября. /ТАСС

Президент Сербии считает, что без включения в ЕС региона Западных Балкан общее экономическое и политическое пространство не будет полным

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БЕЛГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Полноправное членство в Европейском союзе - внешнеполитический приоритет Сербии. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Йоханнесом Ханом.

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"Мы считаем, что место всего региона - в ЕС, без включения в ЕС региона Западных Балкан общее экономическое и политическое пространство не будет полным. Полноправное членство в ЕС - наш внешнеполитический приоритет", - передает слова Вучича пресс-служба сербского лидера.

Собеседники также обсудили стартовавший в Сербии общественный диалог по вопросу Косова, который Хан охарактеризовал как "отличную инициативу".

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич, говоря о вступлении в европейское сообщество, назвал расширение Европейского союза лечебным для организации и заявил, что в случае отказа от политики расширения ЕС начнет медленно умирать.

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Персоны
Дачич, Ивица Вучич, Александар
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