Вучич заявил, что полноправное членство в ЕС - приоритет Сербии

БЕЛГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Полноправное членство в Европейском союзе - внешнеполитический приоритет Сербии. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Йоханнесом Ханом.

"Мы считаем, что место всего региона - в ЕС, без включения в ЕС региона Западных Балкан общее экономическое и политическое пространство не будет полным. Полноправное членство в ЕС - наш внешнеполитический приоритет", - передает слова Вучича пресс-служба сербского лидера.

Собеседники также обсудили стартовавший в Сербии общественный диалог по вопросу Косова, который Хан охарактеризовал как "отличную инициативу".

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич, говоря о вступлении в европейское сообщество, назвал расширение Европейского союза лечебным для организации и заявил, что в случае отказа от политики расширения ЕС начнет медленно умирать.