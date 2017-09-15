СМИ: поездки Обамы на посту президента США обошлись в $105 млн

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Поездки бывшего президента США Барака Обамы и его семьи за все восемь лет пребывания на высшем государственном посту обошлись в $105,6 млн.
К такому выводу пришла в четверг общественная правозащитная организация Judicial Watch ("Юридическая вахта"), получившая через суд документы Секретной службы США на основании Закона о свободе информации.
Деньги пошли на авиабилеты, аренду автомобилей, оплату телефонной связи, бензина и жилья, в том числе гостиничных номеров для сотрудников Секретной службы. Организация при этом не уточняет, оплачивал ли эти расходы сам Обама или же американские налогоплательщики. Обычно во время отдыха и некоторых поездок большую часть трат брал на себя сам бывший американский лидер.
Как свидетельствует доклад исследовательской службы Конгресса, Обама в 2018 году обойдется американским налогоплательщикам в $1,15 млн, часть этих средств уйдет на его пенсию, а другая - на аренду офиса. Еще в 50-х годах прошлого века в Соединенных Штатах был принят закон, согласно которому бывшие президенты фактически остаются на содержании у государства. Они получают пенсии на уровне зарплат министров, их супругам также перечисляются выплаты. Экс-президенты могут рассчитывать и на оплачиваемые из бюджета офис и связь.
Организация также получила аналогичные данные о нынешнем главе государства Дональде Трампе. Его поездки с ноября по декабрь прошлого года, когда он был избранным президентом, и с февраля по март нынешнего, когда республиканец уже возглавил страну, обошлись в $4 млн. При этом на охрану нью-йоркской резиденции президента Trump Tower на Манхэттене с 9 ноября по 5 декабря 2016 года было потрачено Секретной службой $95 тыс.
"Вызывает беспокойство, когда такие огромные суммы денег выплачиваются за поездки, которые, как представляется, имеют минимальное значение для государственных интересов", - заявил руководитель Judicial Watch Том Фиттон.
Секретная служба при президентстве Трампа стала расходовать значительно больше средств на охрану семьи главы государства, привлекать к этому гораздо больше людей и ассигновать ресурсы на различные другие нужды. Как сообщил в конце августа директор ведомства Рэндольф Аллес, из-за огромной нагрузки и количества потраченных сверхурочных часов годовой зарплатный фонд Секретной службы США, призванной охранять первых лиц государства и их семьи, истощился.