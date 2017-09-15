Куба снова направит в ООН проект резолюции об отмене блокады острова

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Куба представит ГА ООН проект резолюции о необходимости отмены торгово-экономической блокады острова.
Об этом журналистам в пятницу сообщил посол республики в РФ Эмилио Лосада Гарсиа.
"В этом году еще раз Куба представит перед Генассамблеей ООН новую резолюцию против этой политики", - сказал он, отметив, что это состоится в конце октября - начале ноября. "Через несколько дней министр иностранных дел Кубы на пресс-конференции объявит, когда именно будет внесен этот проект", - уточнил посол.
"Я надеюсь, что, как и в предыдущие годы, большинство международного сообщества проголосует за эту резолюцию", - подчеркнул он.
Резолюция о необходимости прекращения торгово-экономической блокады Кубы принимается каждую сессию ГА ООН, начиная с 1992 года.
В прошлом году резолюцию поддержало 191 государство, при этом Соединенные Штаты впервые не высказались против принятия документа, воздержавшись в ходе голосования вместе со своим ближайшим союзником - Израилем.
В июне президент США Дональд Трамп объявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в эту страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Вместе с тем Вашингтон не будет разрывать дипломатические отношения с Гаваной, восстановленные в 2015 году, и закрывать посольство на Кубе.