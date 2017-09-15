Порошенко: международные договоры стоят меньше, чем один ядерный заряд

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Внеблоковый статус не поможет Украине, поэтому страна больше не вернется к нему. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая на ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" ("YES").

"Ни нейтральность, ни внеблоковый статус не помогают Украине. Это было хитростью, преследующей единственную цель - ослабить жертву", - заявил Порошенко. "Будапештский меморандум тоже не работает... Десяток будапештских меморандумов стоят меньше, чем один ядерный заряд", - сказал он.

8 июня Верховная рада поддержала законопроект, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, приоритетом которого является вступление в НАТО.