Порошенко: международные договоры стоят меньше, чем один ядерный заряд

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Внеблоковый статус не поможет Украине, поэтому страна больше не вернется к нему. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая на ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" ("YES").
"Ни нейтральность, ни внеблоковый статус не помогают Украине. Это было хитростью, преследующей единственную цель - ослабить жертву", - заявил Порошенко. "Будапештский меморандум тоже не работает... Десяток будапештских меморандумов стоят меньше, чем один ядерный заряд", - сказал он.
8 июня Верховная рада поддержала законопроект, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, приоритетом которого является вступление в НАТО.