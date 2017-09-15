Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция Лондона рассматривает взрыв, произошедший в пятницу в метро британской столицы, как теракт.

Об этом сообщил в эфире телеканала Sky News представитель Скотленд Ярда.

"На данный момент мы расцениваем произошедшее как теракт. Контртеррористическое подразделение службы столичной полиции берет на себя ответственность за ведение этого расследования", - добавил он.

Сообщение о взрыве на станции лондонского метро Parsons Green поступило на пульт чрезвычайных служб в 08:20 (10:20 мск). По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги лица. После этого, по свидетельству очевидцев, начались паника и давка.

Телеканал информирует, что, судя по всему, пакет, оставленный в метро, не взорвался так, как было запланировано, в результате чего, возможно, удалось избежать жертв.