Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом

Защита замглавы ФСИН Коршунова обжалует решение суда о его арестеПроисшествия 15 сентября, 12:40
Порядка 60 болельщиков поддержат сборную России в полуфинале ЕвробаскетаСпорт 15 сентября, 12:39
В Москве в начале 2018 года откроется самая высокая смотровая площадка в ЕвропеМосква 15 сентября, 12:39
ФАС: сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации рынка таксиЭкономика и бизнес 15 сентября, 12:28
Энергетики ищут владельцев "заряженных" счетчиков, выявленных под Великим НовгородомНовости партнеров 15 сентября, 12:23
Юрист: рассмотрение иска российских велогонщиков к WADA и Макларену может занять два годаСпорт 15 сентября, 12:22
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактомМеждународная панорама 15 сентября, 12:22
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и ПодмосковьеОбщество 15 сентября, 12:06
Ученые разработают систему оповещения оленеводов об инцидентах на нефтепроводах в ЯНАОНаука 15 сентября, 12:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция Лондона рассматривает взрыв, произошедший в пятницу в метро британской столицы, как теракт.
Об этом сообщил в эфире телеканала Sky News представитель Скотленд Ярда.
"На данный момент мы расцениваем произошедшее как теракт. Контртеррористическое подразделение службы столичной полиции берет на себя ответственность за ведение этого расследования", - добавил он.
Сообщение о взрыве на станции лондонского метро Parsons Green поступило на пульт чрезвычайных служб в 08:20 (10:20 мск). По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги лица. После этого, по свидетельству очевидцев, начались паника и давка.
Телеканал информирует, что, судя по всему, пакет, оставленный в метро, не взорвался так, как было запланировано, в результате чего, возможно, удалось избежать жертв.