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ЕС готовит новые самостоятельные санкции в отношении КНДР

Международная панорама
15 сентября, 12:39 дата обновления: 15 сентября, 12:46 UTC+3

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что работа над этим будет ускорена из-за последнего запуска Пхеньяна

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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готовит новые самостоятельные санкции в отношении КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Несмотря на то, что нынешние ограничительные меры ЕС в отношении КНДР уже являются наиболее жесткими, мы работаем над новыми автономными мерами в дополнение к решениям, принятым ООН. Наша работа будет ускорена еще больше из-за этого последнего запуска", - отмечается в нем.

 

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