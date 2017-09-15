ЕС готовит новые самостоятельные санкции в отношении КНДР

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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готовит новые самостоятельные санкции в отношении КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"Несмотря на то, что нынешние ограничительные меры ЕС в отношении КНДР уже являются наиболее жесткими, мы работаем над новыми автономными мерами в дополнение к решениям, принятым ООН. Наша работа будет ускорена еще больше из-за этого последнего запуска", - отмечается в нем.