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Sky: Мэй проведет заседание чрезвычайного комитета в связи с терактом в метро

Международная панорама
15 сентября, 12:58 дата обновления: 15 сентября, 13:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, сентября. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании выразила сочувствие пострадавшим на станции Parsons Green

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в пятницу заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с терактом в лондонском метро. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, заседание пройдет в 13:00 (15:00 мск).

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Премьер-министр Великобритании также выразила сочувствие пострадавшим в теракте в лондонском метро на станции Parsons Green.

"Мои мысли с теми, кто получил ранения на станции Parsons Green, и экстренными службами, которые мужественно реагируют на этот террористический акт", - написала она в пятницу в Twitter.

Взрыв в вагоне поезда на подземной станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших в результате детонации и последующего возгорания, которые произошли в белом ведре, перевозимом в вагоне поезда. Со слов свидетелей, мощность взрыва не была большой.

Полиция Лондона считает произошедший инцидент терактом.

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