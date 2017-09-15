Выборы в Бундестаг: как миллионы немцев выбирают будущее

Чуть больше чем через неделю граждане Германии будут выбирать новый состав парламента. По итогам голосования, которое пройдет 24 сентября, на очередной четырехлетний срок будет избран канцлер и сформировано правительство. Предвыборная гонка еще в самом разгаре, политики пытаются в последние дни переманить на свою сторону еще не определившийся электорат. А власти завершают подготовку к проведению самого голосования и думают, как защитить избирательную систему от попыток вмешательства извне.

Кто как выбирает

Определять ближайшее будущее ФРГ в этот раз будут 61,5 млн немцев - именно столько граждан страны обладают правом голоса на момент голосования. Это несколько меньше, чем четыре года назад. В Германии голосовать и участвовать в выборах граждане могут по достижении 18-летнего возраста. На этот раз голосовать впервые смогут 3 млн немцев.

Парламент ФРГ формируется по смешанному принципу, в него входят не менее 598 депутатов. Причем 299 мест распределяются по партийным спискам, а вторая половина - отдается кандидатам, победившим в одномандатных округах. Однако зачастую парламентариев бывает больше. Происходит это из-за перерасчета мандатов в округах, где изменяется численность проживающих избирателей. Так, в 2013 году всего было распределено 33 дополнительных мандата.

24 сентября в 08:00 по местному времени (09:00 мск) откроются около 73,5 тыс. избирательных участков, которые проработают до 18:00 (19:00 мск). Каждый избиратель на выборах имеет два голоса. Один он отдает за партию, а второй - за кандидата от своего одномандатного округа.

Еще 14,5 тыс. участков будут производить подсчет бюллетеней, отправленных гражданами по почте в ходе досрочного голосования. Доля граждан, которые выбирают такой способ волеизъявления, в Германии традиционно велика и постоянно растет. По расчетам экспертов, четверть всех участников выборов голосуют по почте.

Кого выбирают

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 42 партии, причем 16 из них участвуют в выборах впервые. Но только две политические силы смогли выдвинуть претендентов во всех 299 одномандатных округах - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). А вот Левой партии и "зеленым" до их результата не хватило совсем немногого - их представители зарегистрированы в 298 округах.

Всего за места в Бундестаге будут бороться 4828 кандидатов, из них 1400 женщин, что составляет рекордные 29%. При этом гендерный баланс в партиях разный. Так, наибольшее число представительниц прекрасного пола среди претендентов от "зеленой" партии - 47%, а наименьшее - 22% - у баварских консерваторов из ХСС.

"Средний" немецкий кандидат в депутаты Бундестага за последние четыре года несколько помолодел, его возраст составляет 46,9 года. Самому молодому из претендентов 18, а самому пожилому - 89 лет. При этом каждый третий потенциальный народный избранник имеет высшее образование, 7,2% - студенты и учащиеся, еще 5,3% - пенсионеры.

Как показывает статистика, действующим депутатам работа в Бундестаге нравится, и они хотели бы сохранить за собой места еще на четыре года. Так, 520 из 630 парламентариев нынешнего созыва вновь выставили свои кандидатуры на предстоящих выборах и лишь 110 решили закончить свою карьеру народного избранника.

Как считают

Немецкие власти неоднократно предупреждали о попытках вмешательства в избирательный процесс неких внешних сил. Одновременно с этим в правительстве заявляют, что немецкая избирательная система достаточно устойчива к попыткам внешнего воздействия и манипулирования. Все дело в том, что фактически поданные голоса считают и суммируют дважды, поясняют в Федеральной избирательной комиссии.

Сначала подсчитываются предварительные результаты голосования. В воскресенье после закрытия избирательных участков начинается ручной подсчет бюллетеней, после чего данные передаются в муниципалитет, оттуда сообщаются по телефону или в электронном виде на районный уровень, затем в администрацию федеральных земель, а те уже направляют информацию в Берлин, где находится офис председателя Федеральной избирательной комиссии. Таким образом, в ночь на понедельник власти уже обнародуют официальный предварительный результат выборов.

Определение же официальных итоговых результатов начинается лишь на следующий день и занимает более двух недель. Все данные проходят тот же путь, который они проделали вечером 24 сентября, но только в бумажном виде, что и позволяет исключить попытки воздействовать на исход выборов.

Хакеры не пройдут?

В избиркоме убеждены, что голосование "по старинке" хоть и представляет собой достаточно сложный и затратный процесс, но гарантирует, что в него не вмешается ни один хакер в мире.

Как подчеркивал председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер, сама система, обеспечивающая проведение выборов в Бундестаг и подсчет голосов, хорошо защищена. "Предполагаемая атака в худшем случае может задержать публикацию предварительных результатов", - уверен он.

Но все же исключать возможность таких попыток власти не спешат. Более того, на фоне участившихся слухов о попытках хакеров совершить атаку власти страны решили все же усилить безопасность. Одной из таких мер, например, является использование закрытых правительственных систем связи для передачи данных.

Михаил Щербаков